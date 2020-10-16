Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро" показала тайные кадры из закулисья

Артистка каждый раз покоряет своими образами, пишет Politeka.net. Так, звезда появилась в роскошном мини-платье, которое пришлось ей по фигуре.

Серябкина позировала в шелковом платье, под которым, возможно, не было белья, что прибавляло ее образу дополнительной интриги. Ткань обтянула невероятные формы знаменитости, в частности, подчеркнув тонкую талию и оголив стройные ножки.

Поверх наряда Ольга надела длинные бусы.

Красотка стояла возле музыканта, а на втором кадре звезду сняли покрупнее и она погладила рукой по телу.

"Собираюсь выйти на сцену 🤍", - подписала фото звезда.

За 15 минут собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Очень очень сексуальная", "приживется красиво !!👏👏🔝❤️🌹", "Эстетика✨", "как перестать влюбляться в каждую твою фотографию? 😍🤤", "Хорошо выглядите", "Красоткаа 😍", "Моя эстетика", "Красотка😍", "Оленька как же я тебя люблю 💗💗💗💗💗💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋Видела вчера сторис с концерта то , что ты выкладывала крутейшее выступление🔥💜", "Самый лучший кумир ♥️", "Вы само очарование Ольга Юрьевна", "Давай-давай Олька))) У тебя Всё получиться))))✌👍😎🌟💯", "Ваууу, очень красивая 🤤💖", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Серябкина позировала в сдельном купальном наряде с большим вырезом до пупка. Грудь соблазнительно выпирала из декольте, едва не показывая взгляду самые интимные места.

Певица была возле моря, пытаясь прикрыть глаза от солнца.

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