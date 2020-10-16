Публіка оцінила старання співака Миколи Баскова, який розпушив хвіст перед Аллою Пугачовою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок співачки Примадонни в Instagram з'явилися кадри з масовими веселощами, головними учасниками яких стали вони з Басковим (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, розфуфирений "срібний голос Росії" в джинсовому костюмі з мікрофоном в руках, пританцьовуючи майже на одному місці, покликав Пугачову на танцпол.

"Ну що ж, дівчата, сьогодні нас чекає...", - оголосив Басков, зустрічаючи Пугачову, яка з'явилася з глибин літнього майданчика ресторану. Вона була в білій блузі і довгому сірому сарафані вільного крою. Алла Борисівна посміхалася і задоволено потирала підборіддя.

Танцюючий натовп радів і аплодував.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"Яка ж вона солодка ❤️😍"

"Красуня яка 👍"

"Неповторна, чарівна, прекрасна Алла. Борисівна❤️❤️"

"Муза всього мого життя"

"Приклад для наслідування, Аллочка!!"

"Ох і люблю ж я її як справжню співачку і артистку"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося фото розповнілої Алли Борисівни в зухвалому міні. Співачка засвітила ніжки в спідниці вище колін, виходячи з авто. Поруч з нею йшов усміхнений чоловік, гуморист Максим Галкін.

Користувачі здивували реакцією: "Ой, ну навіщо коротке - коліна, бабуся йолки-палиці", "Їй личить. Вона для свого віку набагато молодше виглядає. А ви звикли в 50 бабусею старою виглядати", «можна зніматися в кіно в ролі баби Яги", "як каже А.Васильєв, леді не показують колін. Це прийнятно тільки для дітей і підлітків".

Нагадаємо, що Пугачова при живому Галкіні крадькома пообнімалася зі старим другом: "Алла зовсім...".

Як повідомляла Politeka, Моложава Пугачова вразила квітучим видом з Галкіним і дітьми:»в її-то віці...".