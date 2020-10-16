Российская исполнительница Алла Пугачева поразила смелым нарядом на публичном мероприятии

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звездного семейства появилось архивное фото, на котором еще пухленькая Пугачева появилась в весьма коротеньком платье. Красотка была одета в традиционный черный балахон и туфли на каблуке. Из-под платья выглядывали стройные ножки примадонны. Рядом с Пугачевой весь в черном стоял ее муж Максим Галкин.

«Нет ни лета, ни весны, ни зимы,

А есть любовь, это наша любовь

Может, в том, что я и ты - это мы, -

Есть любовь, наша любовь», - подписали авторы аккаунта фото.

За несколько дней пост со звездной семьей собрал почти 15 тысяч лайков. В комментариях поклонники оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Ой, ну зачем короткое - колени, бабушка елки-палки», «Ей идёт. Она для своего возраста намного моложе выглядит. А вы привыкли в 50 бабушкой старой выглядеть», «Всей страной любимые! Счастья Вам и всей Вашей замечательной семье», «Ой, ну какая любовь к бабушке, живет только из за бабла», «Можно сниматься в кино в роли Бабы Яги», «Как говорит А. Васильев, леди не показывают колен. Это приемлемо только для детей и подростков», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Пугачева при живом Галкине украдкой пообнималась со старым другом: "Алла совсем...".

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