Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала себе на шопінгу

На фото Брежнєва позувала в чорному боді з розрізом в зоні животика. Красуня стояла біля фіранок і фотографувала себе на телефон. Віра доповнила образ берцями і білими шкарпетками, а волосся залишила розпущеним. Як можна зрозуміти, співачка перебувала в примірювальній. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Обожнюю, коли в примірювальних хороше світло. Відразу бачиш, що займаєшся спортом не дарма)", - написала красуня.

Фанати, включаючи дружину Монатіка, поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вік помітний", " Віра Вікторівна, ось це мотивація!", "баби до 40 років намагаються самоствердитися в молодості)", "Богічна", "знову у мене смартфон перегрівся від твоєї красивої фігури", "раніше була гарна фігура, а тепер спортивна(((...", "Це космос, Віра! Ви прекрасні", "Боже, не слухайте негативні відгуки)) ці дурепи просто заздрять", "Вірочка! Ну чому постійно напівгола? Вчіться у Альбіни Дж. У неї знімки супер! А вона одягнена! І обалденна! Є чому вчитися!".

Повідомлялося, що Віра Брежнєва поділилася рідкісним знімком з усіма своїми сестрами і розповіла забавну історію з дитинства.

Брежнєва нагадала, що виросла в багатодітній родині з трьома сестрами – старшою Галиною і молодшими-двійнятами Анастасією і Вікторією. Співачка згадала кумедну історію з їхнього дитинства.

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