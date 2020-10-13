Популярная певица Вера Брежнева случайно засветила свою внешность без приукрашений

Как сообщает Politeka.net, знаменитость провела в социальной сети "Инстаграм" прямой эфир, и во время трансляции слетел фильтр, делающий ее лицо красивее. 38-летняя исполнительница предстала перед поклонниками такой, какая есть на самом деле.

На лице Веры Брежневой можно заметить возрастные морщины, отеки и мешки под глазами, которые появились, несмотря на все косметологические процедуры. Многие поклонники признали, что звезда заметно постарела. Еще одним "изъяном" во внешности артистки стали отросшие корни волос.

Стоит отметить, что Вера Брежнева часто выкладывает в соцсети фотографии и видео, на которых выглядит куда более привлекательно. Вероятно, опытная "акула" шоу-бизнеса знает, как подать себя в кадре, сделать хороший макияж, поймать удачный ракурс и освещение.

Ранее Вера Брежнева показала, как выглядит дома. На кадрах, опубликованных в соцсети, можно заметить, как она расположилась в кресле в простой одежде: черной именной толстовке.

Певица нанесла на лицо минимум макияжа, а поэтому выглядела очень натурально, несмотря на ретушь. Изюминкой домашнего образа стали голубые глаза артистки, которыми она приковывает к себе внимание.

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