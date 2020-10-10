Вера Брежнева попала в ВИА Гру благодаря бывшему охраннику группы

Об этом пишет Стархит.

По словам Сергея, именно он привел симпатичную поклоннику группы в гримерку, чтобы она могла увидеть кумиров.

«Веру в группу привел я. Мы познакомились с ней на одном из выступлений в Днепропетровске. Стояли в очереди поклонники, хотели взять автограф, и я смотрю: стоит Вера… Я ее зазвал в гримерку. Мы обменялись телефонами. Потом она просто ходила на все наши концерты», — делится воспоминаниями бывший охранник ВИА Гры.

Вера Брежнева пришла на кастинг после ухода Алены Винницкой и познакомилась с продюсером Константином Меладзе.

«Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали. На третий день она уже поехала на гастроли», — продолжает Сергей.

Охранник группы сразу раскусил намерения Веры Брежневой, которая перестала с ним общаться после того, как стала участницей ВИА Гры.

"С этого дня она со мной уже не здоровалась. Поэтому Верин характер я «вкурил» сразу… Ради своей цели она может перешагнуть через любого. Я думаю, что это, наверное, правила шоу-бизнеса", — откровенно добавил Сергей.

Экс-охранник ВИА Гры не сомневается, что Брежнева оказывает пагубное влияние на Константина Меладзе, чем пользовалась еще до замужества.

«На мой взгляд, Вера портит самого Костю… Я думаю, что она ограничила доступ к Косте всех, кроме родственников, и сама держит его в своих семейных руках», — подытожил он в общении с журналистами.

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