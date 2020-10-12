Вера Брежнева сразу поразила продюсера "ВИА Гры" Константина Меладзе и сейчас держит его в ежовых рукавицах

Как сообщает Politeka.net, рхранник легендарной группы рассказал о первой встрече с певицей и о том, как она предпочитает вести дела в шоу-бизнесе. Слова мужчины приводит издание "Собеседник".

По словам охранника, именно он заметил Веру Брежневу и познакомил ее с коллективом "ВИА Гры". Встреча произошла на одном из выступлений группы в Днепропетровске.

"Стояли в очереди поклонники, хотели взять автограф, и я смотрю: стоит Вера. Я ее зазвал в гримерку, она сфотографировалась, взяла автограф у девчонок", - заявил участник тех событий.

Как утверждает мужчина, они с Верой обменялись телефонными номерами, девушка начала ходить на все концерты "ВИА Гры", а со временем новый знакомый устроил ей просмотр у Меладзе - тогда из группы как раз ушла Алена Винницкая.

"По-моему, как только она зашла, у Константина даже очки упали. На третий день она уже поехала на гастроли. С этого дня она со мной уже не здоровалась", - признался охранник. - "Верин характер я «вкурил» сразу, ради своей цели она может перешагнуть через любого".

Он добавил, что именно Брежнева заставила Меладзе разорвать весьма успешное сотрудничество с молодой певицей Полиной Гагариной, она поставила перед продюсером ультиматум, и тот выбрал свою супругу. Впрочем, даже до замужества красотка имела большое влияние на Константина.

"На мой взгляд, Вера портит самого Костю… Я думаю, что она ограничила доступ к Косте всех, кроме родственников, и сама держит его в своих семейных руках", - отметил охранник.

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