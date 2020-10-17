Зірка студії "Квартал 95" Лєра Товстолес влаштувала гарячі танці на вулиці

Відома блондинка не тільки талановита, але і дуже красива, передає Politeka.net. Зірка нерідко публікує у своєму Instagram свої найгарячіші кадри.

На одному з останніх відео Лєра позувала в облягаючому топіку і міні-спідниці. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки). Такий одяг, як не можна краще підкреслила красиві форми артистки.

Завдяки крою топа, можна було розглянути плоский животик Лєри, а обтягуюча спідничка підкреслила пружні сідниці.

Зірка ефектно пройшлася біля машин, виставивши напоказ довгі ніжки в чобітках. Пізніше вона повернулася до камери спиною і потрясла сідницями.

"Готуємося до @zhenskiykvartal_official як вам мій костюм?) ",- написала Лера.

За 40 хвилин пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів.





"Ти класна😍 😍 😍 👍 👍 👍", " бейба😍 😍 😍", "пішла спека", "Крашихаа😍 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Лера Товстолес позувала у гримерці в простому повсякденному одязі і без макіяжу, а потім плескає руками перед камерою і повністю перевтілюється. На ній з'являється червона сукня з глибоким декольте і зухвала косуха, а доповнили образ розпущене волосся і макіяж.

Раніше повідомлялося, що Лера Товстолес взяла участь у зйомках програми «Хто зверху», де її партнерками по знімальному майданчику стали ведуча Леся Нікітюк, співачка Даша Астаф'єва і гімнастка Анна Різатдінова. Артистка поділилася відразу декількома новими фото зі зйомок.

Шанувальники артистки не пройшли повз її поста і написали багато приємного.

Нагадавши, блондинка з " Квартал 95 "задерла сукню і зачарувала розкутим виглядом:"Божественні ніжки".

Як повідомляла Politeka, блондинка з "Квартал 95" задерла ногу і приголомшила декольте.

Також Politeka писала, що зірка " Квартал 95 "показала справжній скарб у напівпрозорій сукні:"погляд не відірвати".