Актриса студии "Квартал 95" Валерия Товстолес впечатлила выходками в откровенном наряде

Она разместила в своем микроблоге "Инстаграм" новые фотографии и взбудоражила фантазии поклонников, сообщает Politeka.net. На этот раз Красотка нарядилась в яркое красное платье с очень откровенным декольте, а также черные колготки и массивные ботинки. Образ дополнила волнистая прическа с распущенными волосами.

В таком виде Лера Товстолес сфотографировалась на балконе. На одном из снимков она задрала ногу на высокие перилла, оперлась локотком одной руки на колено и закрыла глаза, чуть надув губки. На другом кадре юмористка подняла ногу еще выше и изобразила лучезарную улыбку, а на последнем девушка повернулась к камере спиной и слегка коснулась пальцами губ.

"Моя самая яркая осень в жизни 😃... Хочу быть Керри Бредшоу, ещё с первого курса, по-этому это платье отправилось со мной. Куда? Расскажу позже)", - отметила Лера в описании.

Многим пользователям соцсети пришелся по вкусу новый образ Товстолес, они оставили свои отзывы в комментариях под фото:

"Очень красивая! 😍😍😍😍"; "Ну вот настолько сексуально, что очень сильно наводит на пошлые мысли..."; "Как всегда - красивая,💃🏼 и платье шикарное!!!👗🌹"; "Спасибо 🤩фото 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥".

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