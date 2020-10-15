Звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес покорила поклонников безбашенным видео с Юрием Горбуновым
Красотка из «Женского Квартала» поделилась забавным роликом в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
На видео артистка сидит в гримерке в простой повседневной одежде и без макияжа, а затем хлопает руками перед камерой и полностью перевоплощается. На ней появляется красное платье с глубоким декольте и дерзкая косуха, а дополнили образ распущенные волосы и макияж.
Товстолес начала активно танцевать на камеру, а к ней присоединился ведущий Юрий Горбунов в парике и накладных усах.
«Спала сегодня 4 часа) Все ради ночных съёмок в кино. Спасибо Юрию за такую возможность», - подписала кадры Товстолес.
Как выглядят Пугачева, Волочкова, Ивлеева и другие звезды "под мухой": топ захмелевших фото красоток
Страстная Анджелина Джоли спустила платьице, пленив роскошной зоной декольте: «Похожа на принцессу»
Фигуристая дочь Веры Брежневой примерила смелый купальник, но что-то пошло не так: "Мама заругала?"
Галкин сравнил себя в детстве со своим сыном, сходство впечатляет: эмоциональные кадры
Ее поклонники тут же отреагировали на видео.
«Ох, ничего себе!!!! Поздравляю. Придётся посмотреть предыдущие серии», «И так хороша», «Голос сказка», «Талантище», «Крутой клипец», - пишут люди в комментариях.
Ранее мы писали, что Товстолес разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию черно-белых фотографий, на которых запечатлена на улице Киева.
Девушка порезвилась на фоне кованых ворот в изумительном платье с развевающимся подолом, который то и дело обнажал ее божественные ножки в легких туфельках.
Наряд оставил руки и плечи Леры открытыми, а также сделал акцент на зоде декольте. Примечательной изюминкой платья стал блестящий пояс, который подчеркнул стройную талию.
Напомним, блондинка из "Квартал 95" задрала платье и очаровала раскованным видом: "божественные ножки".
Как сообщала Politeka, блондинка из "Квартал 95" задрала ногу и ошеломила рискованным декольте.
Также Politeka писала, что звезда "Квартал 95" показала настоящее сокровище в полупрозрачном платье: "Взгляд не оторвать".