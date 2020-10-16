Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко зворушила спільним фото з колегами по знімальному майданчику

Миле фото актрис з'явилося на одній з фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Кравченко відображена в оточенні Людмили Артем'євої, яка виконала роль її свахи Ольги Миколаївни і актриси Олесі Железняк, яка зіграла в серіалі дружину Мітяя – Ларису Буханкіну.

"Всі разом", - коротко підписано фото, на якому артистки відображені в строкатих нарядах.

Можна помітити, що над кадром потрудився ретушер. Всі актриси виглядають дуже молодшими.

Знімок сколихнув спогади фанатів серіалу, які ніяк не дочекаються нового сезону.

"Улюблені актриси, красуні!!! Дуже хочеться знову зустрітися в нових сезонах", "Супер", "дівчата ви супер👍", " які всі яскраві і красиві обличчя", "красуні👍ми вас обожнюємо найкращі", "мої самі довгоочікувані найулюбленіші актриси серіалу "Свати" найулюбленіший серіал який завжди чекаємо все з нетерпінням!!!", "Улюблені наші красуні, ми вас дуже любимо💕", "Красотулечка!!!» ,- пишуть в коментарях.

Нагадавши, зірка "Сватів", що покинула серіал, показала себе в молодості:"Красуня і розумниця".

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