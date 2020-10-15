Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", ошеломила внешним видом

Фото опубликовали на фан-страничке, посвященной актрисе, в «Инстаграм», пишет Politeka.net. (Чтоб посмотреть - проскролльте в самый низ).

На снимке Татьяна Кравченко выглядит помолодевшей. Она запечатлена с макияжем и красивой укладкой. Одета артистка в кружевное платье яркого синего цвета.

Именно в таком эффектном виде Валюха Будько появилась на свадьбе в новом сезоне сериала "Сваты", съемки которого еще не закончены.

На общем снимке запечатлено все семейство.

В объектив попали Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Даниил Белых, Инна Королева и Александр Феклистов.

«Все вместе», - коротко подписано фото.

Пользователи Сети выражают восторг от увиденного.

«Какие красивые и молодые», «Красавцы», «Как приятно вас всех видеть, кажется что вы на самом деле семья, даже душа радуется. Хочется вас любить, завидовать белой завистью, что у вас такая жизнь, и не хочется расставаться», «О Боже🙏 Какие же вы Родные нашей Семье! Благодарим», "Внучку замуж выдают", - пишут в комментариях.

При этом многие отмечают, что с нетерпением ждут продолжения сериала.

«Пока все живы и здоровы хочется увидеть продолжения сериала "сваты", хочется увидеть тех же артистов, ведь они для меня любимые не забываемые артисты», «Ждём 7 сезон», «Вы классные! Когда сезон 7 выйдет на экран?! Ждём всей семьёй!», «Класс! Скорей бы вышел 7 сезон, ждем с нетерпением», «Быстрее бы», - пишут зрители «Сватов».

Напомним, снимать «Сваты 7» начали в 2019 году под Минском, однако все застопорилось из-за пандемии.

Напомним, покинувшая сериал звезда "Сватов" показала себя в молодости: "Красавица и умница".

Как сообщала Politeka, бросившую сериал звезду «Сватов» засняли с известным актером и тремя бутылками: «Сообразили на двоих».

Также Politeka писала, что звезда «Сватов» свела с ума элегантным образом с ярким акцентом: «Своя изюминка».