Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко растрогала совместным фото с коллегами по съемочной площадке
Милое фото актрис появилось на одной из фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке Кравченко запечатлена в окружении Людмилы Артемьевой, исполнившей роль ее свахи Ольги Николаевны и актрисы Олеси Железняк, которая сыграла в сериале жену Митяя – Ларису Буханкину.
«Все вместе», - коротко подписано фото, на котором артистки запечатлены в пестрых нарядах.
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Можно заметить, что над кадром потрудился ретушер. Все актрисы выглядят очень помолодевшими.
Снимок всколыхнул воспоминания фанатов сериала, которые никак не дождутся нового сезона.
«Любимые актрисы, красотки!!! Очень хочется снова встретиться в новых сезонах», «Супер», «Девчата вы супер👍», «Какие всё яркие и красивые лица», «Красотки👍мы Вас обожаем самые лучшие», «Мои самые долгожданные самые любимые актрисы сериала "Сваты" самый любимый сериал который всегда ждем все с нетерпением!!!», «Любимые наши красотки, мы вас очень любим💕», «Красотулечка!!!», - пишут в комментариях.
Напомним, покинувшая сериал звезда "Сватов" показала себя в молодости: "Красавица и умница".
Как сообщала Politeka, бросившую сериал звезду «Сватов» засняли с известным актером и тремя бутылками: «Сообразили на двоих».
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