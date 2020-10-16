Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко растрогала совместным фото с коллегами по съемочной площадке

Милое фото актрис появилось на одной из фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Кравченко запечатлена в окружении Людмилы Артемьевой, исполнившей роль ее свахи Ольги Николаевны и актрисы Олеси Железняк, которая сыграла в сериале жену Митяя – Ларису Буханкину.

«Все вместе», - коротко подписано фото, на котором артистки запечатлены в пестрых нарядах.

Можно заметить, что над кадром потрудился ретушер. Все актрисы выглядят очень помолодевшими.

Снимок всколыхнул воспоминания фанатов сериала, которые никак не дождутся нового сезона.

«Любимые актрисы, красотки!!! Очень хочется снова встретиться в новых сезонах», «Супер», «Девчата вы супер👍», «Какие всё яркие и красивые лица», «Красотки👍мы Вас обожаем самые лучшие», «Мои самые долгожданные самые любимые актрисы сериала "Сваты" самый любимый сериал который всегда ждем все с нетерпением!!!», «Любимые наши красотки, мы вас очень любим💕», «Красотулечка!!!», - пишут в комментариях.

Напомним, покинувшая сериал звезда "Сватов" показала себя в молодости: "Красавица и умница".

Как сообщала Politeka, бросившую сериал звезду «Сватов» засняли с известным актером и тремя бутылками: «Сообразили на двоих».

Также Politeka писала, что звезда «Сватов» свела с ума элегантным образом с ярким акцентом: «Своя изюминка».