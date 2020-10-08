Звезда популярного сериала "Сваты" Людмила Артемьева выложила в соцсети снимок времен своей молодости

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм.

Так, Артемьева, которая сыграла в известном сериале Ольгу Николаевну Ковалеву, показала свой черно-белый снимок, не написав при этом, в каком году он сделан.

На актрисе – темный свитер, волосы ее довольно-таки коротко обстрижены, Людмила лукаво улыбается, а довершает образ звезды тонкая цепочка на шее.

"Старая фотография, молодость 😍", – кратко подписала фото Людмила Артемьева.

Поклонники наперебой начали хвалить актрису за элегантный образ и менее чем за 40 минут поставили под снимком 1400 лайков.

"На мой взгляд ничуть не изменились. Вы щас ничуть не изменились !!!💯 ❤️😘😍Красивая !!!👍КРАСИВАЯ и КЛАССНАЯ АКТРИСА .❤️❤️❤️😍😍😍 Да,тоже ничего,симпатичная. Красавица и умница инаконец суперская актриса .👌🌹🌹🌹Молодость - красота 👍🌹🌹🌹💋 самая лутчая актриса.❤️❤️", – написали преданные фанаты актрисы.

Ранее мы писали, что звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал порадовала поклонников новым снимком. Красотка прогуливалась возле моря и решила снять памятный момент на фото. Она стояла на возвышенности, облокотившись об перила и закинув голову назад. Распущенные волосы звезды развивались на ветру. Красотка закрыла глаза от удовольствия и наслаждалась моментом.

Особое внимание привлек рельеф тела актрисы, который просматривался через тонкую ткань. Поклонники смогли рассмотреть плоский животик актрисы и ее пышную грудь. В целом фото получилось невероятно атмосферным.

"В Николаеве отличная погода, вкусная еда, расслабленный ритм и масса других приятных сюрпризов. А как ваше настроение?", - подписала фото звезда.

За 20 минут ее снимок собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко покорила своим талантом миллионы фанатов. Одной из самых запоминающихся ролей звезды стало исполнение Валюхи Будько в "Сватах". Поклонники артистки настолько были впечатлены игрой Кравченко, что решили посвятить ей страницу в Инстаграм.

На фан-страничке появился новый пост, на котором всем известная "Валюха" в яркой одежде и с красной помадой на губах улыбается, а ее коллега Олеся Железняк, которая воплотила образ жены Митяя - Ларисы Буханкиной, стояла рядом с ребенком на руках.

Это стоп-кадр из нового сезона сериала, который понравился создателям группы. Видно, как звезды изменились и уже совсем не такие, как были раньше.

"Всем хорошего дня ❤️", - написали авторы поста.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».