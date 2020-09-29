Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева поделилась новым фото и обратилась к поклонникам
Актриса, сыгравшая в популярном сериале Ольгу Ковалеву (бабушку Олю), опубликовала новый пост в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото актриса предстала в элегантном образе, который идеально подчеркнул ее природную красоту. На ней строгое бежевое платье и милая шляпка ему в тон. Яркими акцентами в образе стала большая сумка актрисы с оранжевой каймой и крупные бусы.
В подписи к снимку Артемьева обратилась к своим подписчикам.
«Какой сезон «Сватов» вам нравится больше остальных?», - поинтересовалась она.
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В комментариях ее поклонники тут же начали рассказывать о своих любимых сезонах сериала.
«Все, самая любимая сцена, во втором сезоне, когда Иван Степанович, Ольгу с Валюхой перепутал», «Все конечно же», «Нам нравятся все сезоны Сватов!!», «Нравятся все. В каждом есть своя изюминка. Спасибо за творчество. Здоровья вам и огонька в душе», «Я вас смотрю каждый вечер. Люблю засыпать под сваты», - пишут люди.
Ранее мы сообщали, Людмила Артемьева удивила откровением по поводу своего отношения к тем фильмам и сериалам, в которых снималась. Актриса сопроводила пост фото с коллегами из "Сватов".
"Мое дело – сниматься, играть. По сути, я произвожу некий продукт, а еще и смотреть свою продукцию... считаю это немного странным. При этом адекватно оценивать собственную работу я не умею. Потому что я человек эмоциональный – не могу смотреть непредвзято. Сразу вспоминаю те отношения, что были на съемочной площадке, людей. Поэтому, чтобы я хоть как-то сохранила свое здоровье, лучше не буду смотреть", – поделилась звезда.
Напомним, большая потеря настигла "Сватов", сериал остался без любимой звезды.
Как сообщала Politeka, судьба "Сватов" без Митяя и Артемьевой окончательно решилась, в Квартал 95 сообщили.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" обмолвилась об отношениях на съемочной площадке.