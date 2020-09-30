Звезд популярного сериала «Сваты» Людмилу Артемьеву и Александра Феклистова застукали за праздничным застольем

Как сообщает Politeka.net, в преддверии долгожданного 7-го сезона на одном из фан-аккаунтов сериала появился кадр, на котором актеры, сыгравшие в сериале супружескую пару, сидят за столом, заставленном едой и спиртными напитками.

Артемьева, которая сыграла Ольгу Николаевну Ковалеву, одета в зеленую накидку и красивую повязку. Она смотрит на кого-то, кто в кадр не попал.

Феклистов, который стал мужем Ковалевой в 6 сезоне, смеется и держит в руках рюмку.

Судя по всему, это кадр из сериала, который должен напомнить поклонникам любимые моменты из фильма. В комментариях к посту оставили несколько отзывов.

«Сообразили на двоих», «Класс», «Скорей бы 7 сезон», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что часть главных актеров покинет шоу, из-за чего новый сезон сериала ждут кардинальные изменения. Как известно, Николай Добрынин, сыгравший Митяя, отказался продолжать съемки, а Людмила Артемьева планирует уехать в Германию на "неопределенный срок".

В планах создателей сериала продолжить проект под другим названием. В новостях фигурирует название «Золовка».

Напомним, что Женька из «Сватов» без стыда засветила идеальную фигуру на очень влажном фото: «Хорошая попа».

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