Біда трапилася з українською актрисою Фатімою Горбенко, виконавицею ролі Олени кореневої в серіалі "Кріпосна"
Дівчина потрапила в автомобільну аварію і серйозно постраждала. Аварія сталася ще влітку в Одесі. Однак про це на сайті телеканалу СТБ повідомили тільки 15 Жовтня.
"Кінець літа 2020-го видався насиченим подіями. Ми з батьками потрапили в ДТП по дорозі до дикого пляжу в Одеській області, де планували затестить нові сапборди. Слава богу, батьки не постраждали, так як були пристебнуті і спрацювали подушки безпеки. А я, внаслідок зіткнення і будучи не пристебнутою на задньому сидінні, отримала множинні переломи лицьових кісток черепа", – розповіла актриса.
Горбенко додала, що через пару днів продюсер Галина Балан-Тімкіна і режисер Антон Азаров запропонували їй знятися в новому серіалі "Мій улюблений ворог". Героїня неймовірно потрясла артистку, але погодитися на зйомку вона не могла.
Дуа Ліпа без білизни стиснула в долонях свої стиглі "ягідки": "Було так цікаво..."
"Я убогий, старий і тупий": доведений до реанімації Тарзан приголомшив Корольову новою витівкою
Як виглядали б Собчак, Лазарєв, Галкін та інші зірки, якби сильно розтовстіли: топ смішних фото
Фреймут жорстко розкритикували в мережі за витівку на "Танцях з зірками", кадри ганьби: "Гірше базарної баби"
"...я заборонила собі навіть мріяти про цю роль, адже мене чекала складна операція. Необхідно було зафіксувати уламки кісток в правильному положенні титановими пластинами", - поділилася артистка.
Горбенко вже перенесла операцію в Одеському військовому госпіталі.
"Незважаючи на те, що внаслідок сильного удару і хірургічного втручання обличчя було спотворене, лікарі і медсестри госпіталю впізнавали мене по ролі Олени кореневої", – зізналася актриса.
Горбенко зазначила, що реабілітація пройшла швидше, ніж очікувалося.
Нагадавши, продюсер " Квартал 95 "розніс чужу машину після народження сина:" його наздогнали очевидці і влаштували..."
Як повідомляла Politeka, зірка " кріпак "повідала про своє нове кохання:"ейфорія накрила".
Також Politeka писала, що зірка "кріпак «поділилася особистим і поплатилася, мережа кипить:»о, улюблений Волочкової".