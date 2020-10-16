Біда трапилася з українською актрисою Фатімою Горбенко, виконавицею ролі Олени кореневої в серіалі "Кріпосна"

Дівчина потрапила в автомобільну аварію і серйозно постраждала. Аварія сталася ще влітку в Одесі. Однак про це на сайті телеканалу СТБ повідомили тільки 15 Жовтня.

"Кінець літа 2020-го видався насиченим подіями. Ми з батьками потрапили в ДТП по дорозі до дикого пляжу в Одеській області, де планували затестить нові сапборди. Слава богу, батьки не постраждали, так як були пристебнуті і спрацювали подушки безпеки. А я, внаслідок зіткнення і будучи не пристебнутою на задньому сидінні, отримала множинні переломи лицьових кісток черепа", – розповіла актриса.

Горбенко додала, що через пару днів продюсер Галина Балан-Тімкіна і режисер Антон Азаров запропонували їй знятися в новому серіалі "Мій улюблений ворог". Героїня неймовірно потрясла артистку, але погодитися на зйомку вона не могла.

"...я заборонила собі навіть мріяти про цю роль, адже мене чекала складна операція. Необхідно було зафіксувати уламки кісток в правильному положенні титановими пластинами", - поділилася артистка.

Горбенко вже перенесла операцію в Одеському військовому госпіталі.

"Незважаючи на те, що внаслідок сильного удару і хірургічного втручання обличчя було спотворене, лікарі і медсестри госпіталю впізнавали мене по ролі Олени кореневої", – зізналася актриса.

Горбенко зазначила, що реабілітація пройшла швидше, ніж очікувалося.

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