Украинская актриса Ксения Мишина, которая станет главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", рассказала новые подробности о личной жизни

Как известно, знаменитая актриса "Крепостной" очень редко рассказывает о личной жизни, делится подробностями о буднях и своем сыне. В последнее время звезда решила подробнее рассказывать о себе и делиться небольшими деталями о своих ощущениях.

По словам Ксении, она наконец-то полюбила стихийный дождь, ведь в это время возникает некое ощущение опасности и эйфории. Под черно-белыми снимками, на которых она предстала в чувственных и естественных образах, звезда рассказала о том, что сейчас с ней происходит:

«С недавнего времени обожаю дождь. Сильный, стихийный ... Возникает чувство эйфории и безопасности ... хочется сразу прыгнуть под одеяло, пищать от радости, слушать и наблюдать за природным сценарием ) Не знаю почему ... казалось бы все должно быть наоборот. А я кайфую и ощущаю себя маленькой крохой в объятиях чего то большого и значимого ❤️», - написала Мишина под фото.

Поклонники не остались равнодушны:

«Да что-то в этом есть», «Найкраща❤️», «Идеальная😍», «Ты лучшая 💗🤗», «Красуня😍❤️», «22:22 22червня👍👍😂», «Очень красиво🔥», «Красотка 😍😍», «Хорошо сказано😍😘», «ЗдОрово!😄 А у меня малой вчера под мелким дождичком первый раз гулял, столько восторга было!😄», «На этом фото вы такая как и многие девушки вашего возвраста,ничего особенного.», «Ксюша, уже известно, будет ли Лидия в 3 сезоне Крепостной? 🙏🙏🙏», «Ты достойнее достойных! Восхищаюсь тобой и желаю самого максимума, на который способна личность!».

До этого в интервью звезда отметила, что совсем не жалеет о том, что воспитывает сына одна. Теперь, после всего случившегося, девушка отмечает, что она готова к новым отношениям:

«Мое прошлое сформировало меня как личность, без него мой путь был бы другим. Я готова к новой любви. Я открыта всему новому. Нет страхов и нет образа идеального мужчины. Просто между нами должно быть тотальное взаимопонимание, одна волна, стремление идти вперед вместе, поддерживать друг друга и доверять. И любовь. Самое главное – взаимность чувств и стремлений, понимание безо всяких запретов и ограничений,» - отмечает звезда.

Рассказывая о сыне, актриса отметила, что родители желают своим детям лучшего, чтобы они состоялись в жизни.

«Но Платон будет таким, каким захочет быть. Захочет на сцену? Пожалуйста. Сама знаю, как влияют запреты. Ребенок должен чувствовать свободу в принятии решений, иначе ему будет плохо. Конечно, нужно направлять, но сын сам определится», - отметила звезда, комментируя тему воспитания ребенка в одиночку.

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

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