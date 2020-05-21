Популярная украинская актриса, звезда сериала «Крепостная» и победительница последнего сезона шоу «Танці з зірками» Ксения Мишина рассказала, за чем она скучала на карантине

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото из салона красоты, передает Politeka.net. Актриса поделилась личным, продемонстрировав свежий маникюр и педикюр. На руках ногти она накрасила зеленым цветом, а на ногах – оранжевым.

«Ну что девочки, навели красоту? Как чертовски приятно это делать. Я вроде как уже и привыкла к своим заусенцам, но эстетический соблазн победил. Теперь каблуки, Платье и «Карету, мне, Карету», - написала звезда.

Кроме этого, Мишина показала, что произошло с ее волосами за время карантина. Судя по фото, ее волосы успели отдохнуть от регулярных съемок и фотосессий. Они сильно отросли и в целом выглядят превосходно.

За час пост звезды собрал почти 9 тысяч лайков. В комментариях актрисе традиционно оставили массу приятных слов, впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал вкус звезды.

«Просто прекрасна», «Волосы просто бомба», «Ооооо любимый цвет Волочковой», «Блин какая же все -таки вы классная актриса», «Красотка Шикарная и талантливая актриса», «Очень красивая))) твои глазки так и манят чтобы утонуть в наслаждении», - пишут поклонники.

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