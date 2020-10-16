Беда случилась с украинской актрисой Фатимой Горбенко, исполнительницей роли Елены Кореневой в сериале "Крепостная"

Девушка попала в автомобильную аварию и серьезно пострадала. Авария произошла еще летом в Одессе. Однако об этом на сайте телеканала СТБ сообщили только 15 октября.

"Конец лета 2020-го выдался насыщенным событиями. Мы с родителями попали в ДТП по дороге к дикому пляжу в Одесской области, где планировали затестить новые сапборды. Слава богу, родители не пострадали, так как были пристегнуты и сработали подушки безопасности. А я, вследствие столкновения и будучи не пристегнутой на заднем сидении, получила множественные переломы лицевых костей черепа", – рассказала актриса.

Горбенко добавила, что через пару дней продюсер Галина Балан-Тимкина и режиссер Антон Азаров предложили ей сняться в новом сериале "Мой любимый враг". Героиня невероятно потрясла артистку, но согласиться на съемку она не могла.

«…я запретила себе даже мечтать об этой роли, ведь меня ждала сложная операция. Необходимо было зафиксировать обломки костей в правильном положении титановыми пластинами", – поделилась артистка.

Горбенко уже перенесла операцию в Одесском военном госпитале.

"Несмотря на то, что вследствие сильного удара и хирургического вмешательства лицо было обезображено, врачи и медсестры госпиталя узнавали меня по роли Елены Кореневой", – призналась актриса.

Горбенко отметила, что реабилитация прошла быстрее, чем ожидалось.

Напомним, продюсер "Квартал 95" разнес чужую машину после рождения сына : "Его догнали очевидцы и устроили..."

Как сообщала Politeka, звезда "Крепостной" поведала о своей новой любви: "Эйфория накрыла".

Также Politeka писала, что звезда «Крепостной» поделилась личным и поплатилась, сеть кипит: «О, любимый Волочковой».