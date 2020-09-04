Исполнительный продюсер "Квартала 95" Александр Божков угодил в громкий скандал
Об этом пишет РБК-Украина.
Так, авария произошла в Киеве.
Исполнительный продюсер студии "Квартал 95" Александр Божков, будучи за рулем Nissan, въехал в атвомобиль, который стоял на Борщаговской, и скрылся с места ДТП.
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Его догнали очевидцы и устроили самосуд, не дожидаясь приезда полицейских.
Люди в нецензурной форме призывали виновника ДТП выйти из авто, пытались открыть двери в машине и стучали по стеклу, но Александр Божков пытался игнорировать очевидцев аварии.
"Стоять, Вася! Вылазь! Вылазь из машины! Ты почему только что машину у*бал и уехал?!" - эмоционально выражались очевидцы, которые хотели "разобраться" с Божковым.
Очевидцы также предположили, что Александр Божков находится в неадекватном состоянии. Позже мужчины хотели вызвать на место ЧП полицейских, то продюсер "Квартала 95" оперативно вышел из автомобиля и ушел в неизвестном направлении.
"Так вы побольше хлопайте и на концерты ходите", "Клоуны возомнили себя кланом Мак Лауда, бессмертными", "Бухой был 100%", "Уже разбито лобовое у него, возможно это не первое ДТП сегодня с его участием, может есть ещё пострадавшие", "Колеса порезали и все", "Ну устал человек, чего вы?", "Донецкие догнали", "Это он видимо праздновал рождение своего второго ребёнка", - возмущаются украинцы в комментариях под видео.
Ранее мы рассказывали, что продюсер "Квартала 95" Александр Божков накануне стал отцом во второй раз.
1 сентября украинская актриса Анна Саливанчук, которая состоит в браке с Божковым, родила сына. Роды длились всего 11 минут, что удивило даже новоиспеченную маму.
Уже на следующий день Анна с новорожденным сыном и мужем, продюсером студии "Квартал 95" Александром Божков устроила фотосессию.
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