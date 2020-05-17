30-летняя украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина удивила солнечными фото на фоне гор и Черного моря

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с восьмилетним сыном.

"Ощущения, будто снова влюбилась... В величие родных гор, родных мест ...

Где имела счастье родиться 💚", - написала Мишина.

В комментариях актриса подтвердила, что фото сделаны в Севастополе.

Ксения позирует в кроссовках, черных лосинах, такого же цвета футболке и завязанной на бедрах кофте. Красотка собрала волосы в высокий пучок и надела солнцезащитные очки. Лук туристки дополнил рукзачок и бутылка воды.

За несколько часов пользователи успели почти 20 000 раз оценить пост Ксении. Безусловно, крымские виды зацепили украинских фанатов актрисы, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

"Какой кайф"

"Это Крым? Боже как же я хочу туда попасть"

"Вы в Севастополе? а как туда попали? границы ведь закрыты"

"Крым-это ❤"

"Хочу туда всі мої літні канікули проходили в Севастополі тепер нажаль нема можливості бачити рідних 😥😥😥"

"Мне кажется, я даже услышала запах хвои и этот чистейший воздух🌲😍🤩 Как же там прекрасно !"

"Ксюша какая вы красивая ...💖"

"Прекрасная атмосфера , так и веет свободой"

Ранее мы сообщали, Мишина сверкнула идеальным телом в бикини. Красотка позировала на пустынном пляже, разлегшись на песке.

"Это что такое, в чем, а где карантин!!! Я тоже так хочу, как большая черепаха на песке!!", "Так держать Ксения!!!", "Богиня", "Надеюсь, галька уже достаточно теплая))) как же хочется быстрее на пляж", - писали в комментариях.

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