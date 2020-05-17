30-летняя украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина удивила солнечными фото на фоне гор и Черного моря
Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с восьмилетним сыном.
"Ощущения, будто снова влюбилась... В величие родных гор, родных мест ...
Где имела счастье родиться 💚", - написала Мишина.
В комментариях актриса подтвердила, что фото сделаны в Севастополе.
Ксения позирует в кроссовках, черных лосинах, такого же цвета футболке и завязанной на бедрах кофте. Красотка собрала волосы в высокий пучок и надела солнцезащитные очки. Лук туристки дополнил рукзачок и бутылка воды.
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За несколько часов пользователи успели почти 20 000 раз оценить пост Ксении. Безусловно, крымские виды зацепили украинских фанатов актрисы, о чем они поспешили сообщить в комментариях.
"Какой кайф"
"Это Крым? Боже как же я хочу туда попасть"
"Вы в Севастополе? а как туда попали? границы ведь закрыты"
"Крым-это ❤"
"Хочу туда всі мої літні канікули проходили в Севастополі тепер нажаль нема можливості бачити рідних 😥😥😥"
"Мне кажется, я даже услышала запах хвои и этот чистейший воздух🌲😍🤩 Как же там прекрасно !"
"Ксюша какая вы красивая ...💖"
"Прекрасная атмосфера , так и веет свободой"
Ранее мы сообщали, Мишина сверкнула идеальным телом в бикини. Красотка позировала на пустынном пляже, разлегшись на песке.
"Это что такое, в чем, а где карантин!!! Я тоже так хочу, как большая черепаха на песке!!", "Так держать Ксения!!!", "Богиня", "Надеюсь, галька уже достаточно теплая))) как же хочется быстрее на пляж", - писали в комментариях.
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