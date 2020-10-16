Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала, як зустрічає новий день

На фото зірка позувала в толстовці і штанях сірого кольору. Красуня спустила верх, тому можна побачити білий топік, який ледве вмістив пишний бюст Олени. Омович це не бентежило і вона знімала себе на телефон в дзеркало. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку.

"12.25", - поставила час Омович.

В руках можна у моделі побачити чашку чаю, з якою вона зустрічала новий день, як можна помітити за підписом: "я як завжди".

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, адже кадр викинутий був в сторіс Instagram, але так і хочеться додати:"Тримайте щелепи".

Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович вразила видом на відпочинку.

На одному з фан акаунтів з'явився жаркий кадр з раннього відпочинку моделі. Дівчина постала в яскраво-помаранчевому бікіні і покрутила сідницями прямо перед об'єктивом.

Ми писали, що відома київська модель Олена Омович влаштувала пікантну фотосесію в корсеті.

Однією з останніх публікацій стали кадри з нової фотосесії в блискучому корсеті і трусиках, розшитими бісером. Треба сказати, що корсет ледь прикривав округлості моделі, чим додав пікантності знімку.

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