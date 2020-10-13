Украинская модель Алена Омович, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, похвасталась фигурой в наряде без штанов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на первом снимке модель позирует сидя в пиджаке и ботфортах, эффектно присев в кадр и расставив ноги. Дополняли образ модели маленькая сумочка и очки.

На другой фотографии Омович позирует в том же наряде, но уже стоя. Из-за того, что красотка была полубоком, в кадр попала роскошная грудь знаменитости. На это обратили внимание ее поклонники.

«Ах, стрекоза моя», «вау, красотка», «малышка, ты божественна во всем», «чеботы офигенные», «крутая», «кажется, я влюбился», «очень круто выглядишь», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что киевская модель Алена Омович удивила фигурой во время примерки белья.

Алена продолжает эпатировать свою аудиторию не только снимками на своей странице в Инстаграм, но еще и множественными рекламными фото на странице магазинов. Так как модель представляет целые коллекции одежды, она постоянно снимается в новых образах. А чтобы привлекать внимание и к себе заодно, Алена нередко позирует без белья и показывает пирсинг на бюсте.

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