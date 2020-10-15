Знаменитая модель из Киева Алена Омович, которую частенько называют украинской Кардашьян, снова засветила роскошные формы в разных нарядах

Как пишет Politeka, у девушки очень нестандартная фигура, которой она постоянно привлекает к себе всеобще внимание. Модель не стесняется своего тела, поэтому очень часто ее наряды поражают откровенностью.

Так и сегодня Алена разместила несколько снимков, на которых она в разных позах демонстрирует различные наряды.

"Новая осенняя коллекция 😍Какой образ мне идёт больше?😜👇🏻", – подписала снимки звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Omovych (@alena_omovych) 15 Окт 2020 в 4:52 PDT

Фанаты бурно ореагировали на новый образ звезды. Всего за 10 минут они поставили почти 2,5 тысячи лайков и написали множество комментариев.

"😈🙌💕💪👍🖤👌😈 3 и 4 😍 😍❤️🙌 Waaaoooowww 👌😉🔥🔥🔥🔥😇😇 Waaaoooowww 👌😉🔥🔥🔥🔥😇😇 Beauty 💕 Stunning🔥🔥 они должны клонировать тебя, чтобы иметь больше красивых женщин, таких как ты.😍😍😍😍😍😍😍", – пишут они.

Ранее мы писали, что Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, похвасталась своими аппетитными формами

Свежий снимок появился у модели в Инстаграм. Красотка позировала в невероятно красивом топе, который сильно стянул ее необъятную грудь. Модель без стыда вывалила свои «дыньки» напоказ, ведь тонкая ткань не смогла прикрыть все.

Кроме этого, красотка изогнулась в соблазнительной позе, засветив свои стройные ножки и округлые бедра. Девушка сидела в трусиках, поэтому поклонники смогли многое увидеть. За 40 минут пост модели собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях ей традиционно оставили массу комплиментов.

«До чего же хороша», «Шикарная», «Прекрасная принцесса, ты уникальная звезда», «красивый рукав! Вы хотите, чтобы на другой руке был рукав?», «Ты потрясна», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Омович довела до дрожи пышными объемами в декольте: "Просто кайф".

А еще Politeka писала, что Омович без одежды соблазнительно выгнулась и поразила достоинствами фигуры: "Вау!".

Также Politeka сообщала, что Омович неприлично натянула топ, обнажив бюст шестого размера: «Хотите чего-то реально горячего?».