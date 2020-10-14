Известная модель Алена Омович из Киева, которую очень часто называют украинской Кардашьян, вновь показала соблазнительные формы в мини-наряде

Как сообщает Politeka, у девушки очень необычная фигура, которой она постоянно привлекает к себе внимание. Модель абсолютно не стесняется своего тела, поэтому зачастую ее наряды исключительно откровенные, без стеснения обнажающие ее выдающиеся достоинства.

Так и сегодня Алена разместила видео, на котором она сидит на кровати в белых брюках и лифчике, который явно на нее мал и не скрывает высокую грудь дивы. В руках у знаменитости – Айфон предпоследней модели, также отчетливо видны татуировки на теле девушки.

Фанаты бурно ореагировали на новый образ звезды. Всего за 10 минут они поставили почти 2,5 тысячи лайков и написали множество комментариев.

"🙋 😍😍😍 Лифчик не по размеру малость)😉 Лиф мал🤦‍♀️ Когда сиськи увеличивать научилась, а подобрать для них правильный размер нет По моему когда девушке мал лифчик это счастье 😃 Хочу такие же крепкие нервы, как этот лиф😅 Фигура 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Шапочка для близнецов не жмёт? Когда решила достать лифчики со школьных времён 😂", – написали они.

Ранее мы писали, что Алена продолжает эпатировать свою аудиторию не только снимками на своей странице в Инстаграм, но еще и множественными рекламными фото на странице магазинов. Так как модель представляет целые коллекции одежды, она постоянно снимается в новых образах. А чтобы привлекать внимание и к себе заодно, Алена нередко позирует без белья и показывает пирсинг на бюсте.

Этот раз не был исключением, на странице магазина, с которым работает Алена, появилось фото с девушкой и трендовым бельем. Так, Алена позировала в модном белье с необычными лямками, расстегнутыми джинсами и в тонком белом гольфе, сквозь который просвечивалась ее грудь.

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