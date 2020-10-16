Відома телеведуча Настя Ивлеева, зірка "Орла і Решки", кардинально змінила імідж і перевтілилася в неймовірну красуню

Настя славиться своїм почуттям стилю і манерою копіювати образи свого чоловіка. Телеведуча вважає за краще носити зручний і спортивний одяг, рідко з'являється в сукнях і завжди підкреслює схудлу фігуру кроп-топами, джинсами з високою посадкою і завершує «луки» крусовками з масивною підошвою.

При цьому не боїться Настя і експериментувати. Цього разу зірка перевтілилася в Мерилін Монро, повністю скопіювавши її легендарний образ з білою сукнею і навіть зачіскою – білявими локонами з милими завитками.

Для належного ефектна на відеозапис з пікантним танцем Настя навіть наклала чорно-білу обробку, проте в мережі ролик оцінили далеко не всі:

"Як вам моє перевтілення?🌪 🥰 ще більше відосів в моєму тіктоку», - написала Настя.

Ось що пишуть в мережі:

"Еммм... як то не дуже.. у плані даіженій-можна було увійти в образ і зробити їх витонченіше, сексуальніше. А то ощущенин що це знову тупо кривляння. А перевтілення супер, але очікувала більшого🤭;, Офігеть як схоже; якась занадто минула Мерилін вийшла. Вона була жіночна і витончена. Це якась Мерилін для курця; в образі Монро, не дуже то сексуально і жіночно вийшло; Мерилін Монро курця😂❤️; мені одній здається що цей образ не зовсім їй підходить; ідеальне перевтілення❤️Богиня монтажу, цей образ тобі дуже йде😍 🔥; Мерлін Монро за шість рублів; Мерлін Настюха Івлєєва😂 😍 🔥».

Ми раніше писали, що Настя часто опиняється в центрі обговорень, які розгораються під новими публікаціями в Instagram. Вся справа в тому, що за час карантину дівчина скинула більше десяти кг зайвої ваги і перетворилася до невпізнання. Тепер під багатьма фото дівчини фанати постійно задаються питанням « " куди ж пропав бюст Насті?».

Саму дівчину дані Коментарі не турбують, але вона з радістю розкриває свій секрет схуднення, заявляючи, що їй довелося сильно змінити свій раціон і відмовитися від багатьох улюблених страв.

"Ось листя салату, ось тунець, помідорчик, кукурузочка. І все! Хрумкаем-худнемо", - розповіла одного разу Настя. Також вона підкреслила, що після схуднення може дозволити і улюблену їжу, так як саму вагу підтримувати простіше, ніж скидати зайве.

На фото чітко видно, як струнко і наскільки свіжо виглядає телеведуча. У салатовому костюмі знаменитість виглядала дуже яскраво, що також відзначили в мережі.

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