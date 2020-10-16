Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", кардинально сменила имидж и перевоплотилась в невероятную красотку

Настя славится своим чувством стиля и манерой копировать образы своего мужа. Телеведущая предпочитает носить удобную и спортивную одежду, редко появляется в платьях и всегда подчеркивает похудевшую фигуру кроп-топами, джинсами с высокой посадкой и завершает «луки» круссовками с массивной подошвой.

При этом не боится Настя и экспериментировать. В этот раз звезда перевоплотилась в Мэрилин Монро, полностью скопировав ее легендарный образ с белым платьем и даже прической – белокурыми локонами с милыми завитушками.

Для должного эффектна на видеозапись с пикантным танцем Настя даже наложила черно-белую обработку, тем не менее в сети ролик оценили далеко не все:

«Как вам моё перевоплощение?🌪🥰 ещё больше видосов в моём ТикТоке», - написала Настя.

Вот что пишут в сети:

«Эммм... как то не очень.. в плане даижений-можно было войти в образ и сделать их изящнее, сексуальнее. А то ощущенин что это снова тупо кривляния. А перевоплощение супер, но ожидала большего🤭;, Офигеть как похоже; Какая то слишком прошлая Мэрилин получилась. Она была женственная и утонченна. Это какая то Мэрилин для курильщика; В образе Монро, не очень то сексуально и женственно получилось; Мерилин Монро курильщика😂❤️; Мне одной кажется что этот образ не совсем ей подходит; Идеальное перевоплощение❤️Богиня монтажа, этот образ тебе очень идет😍🔥; Мерлин Монро за шесть рублей; Мерлин Настюха Ивлеева😂😍🔥».

Мы ранее писали, что Настя часто оказывается в центре обсуждений, которые разгораются под новыми публикациями в Инстаграм. Все дело в том, что за время карантина девушка сбросила более десяти кг лишнего веса и преобразилась до неузнаваемости. Теперь под многими фото девушки фанаты постоянно задаются вопросом, «куда же пропал бюст Насти?».

Саму девушку данные комментарии не беспокоят, но она с радостью раскрывает свой секрет похудения, заявляя, что ей пришлось сильно изменить свой рацион и отказаться от многих любимых блюд.

«Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем», - рассказала однажды Настя. Также она подчеркнула, что после похудения может позволить и любимую еду, так как сам вес поддерживать проще, чем сбрасывать лишнее.

На фото отчетливо видно, как стройно и насколько свежо выглядит телеведущая. В салатовом костюме знаменитость выглядела очень ярко, что также отметили в сети.

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