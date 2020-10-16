Колишні військові влаштували протест під офісом президента, вимагаючи усунути дискримінацію в нарахуванні пенсій

Близько півсотні мітингувальників колоною пройшлися урядовим кварталом, заблокувавши там рух. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Підійшовши до офісу президента, військові пенсіонери оголосили свої вимоги.

За словами протестувальників, півмільйона військових, які вийшли на пенсію до 2018 року, отримують значно менше грошей, ніж ті, хто покидає військо зараз.

"Це виходить в два рази менше. Із-за чого? Із-за того, що незаконно забрали вислугу, забрали премію, особливі умови служби, інші надбавки за родами військ. Залишили голий оклад, голий посадовий оклад, звання та зменшили вислугу. Все. Написали, що ми всі служили по 25 років, а реально служили всі більше», - каже учасник акції.

При цьому понад сорок тисяч пенсіонерів мають судові рішення, які змушують державу перерахувати виплати. Однак Пенсійний фонд і Міноборони не поспішають виконувати ці рішення.

Учасники акції погрожують заблокувати виходи з парламенту та уряду, а також перекрити рух у центрі, якщо їх не почують.

Як повідомлялося раніше, наступного року в уряді пообіцяли в кілька етапів підвищити пенсії українцям. Однак це підвищення торкнеться не всіх.

За словами екс-міністра соціальної політики України Андрія Реви, не будуть перераховувати виплати військовим пенсіонерам. Це пов'язано з тим, що закінчилася дія відповідних постанов про перерахунок пенсій військовослужбовцям.

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