В следующем году в правительстве пообещали в несколько этапов повысить пенсии украинцам

Однако это повышение коснется не всех. Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала zik.ua. рассказал, кому не повезет.

По его словам, не будут пересчитывать выплаты военным пенсионерам. Это связано с тем, что закончилось действие соответствующих постановлений о перерасчете пенсий военнослужащим.

«В марте начнется перерасчет пенсий гражданам, а военным – нет! И вы думаете, кто-то об этом говорит? Военные говорят... Примите закон, тот, который нам не удалось принять, потому что сопротивление оказывало высшее руководство силовых органов, кроме СБУ. СБУ была за. Примите его, дайте возможность автоматического перерасчета пенсий военным для того, чтобы они все время росли. Но этого нет в программе, там ни одного шага нет для того, чтобы военным изменить и повысить пенсии», – заявил бывший министр.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцев предупредили о новой волне безработицы. Аналитик рынка труда Татьяна Пашкина отметила, что Украина может вернуться к весенним показателям безработицы при условии, если Кабмин ужесточит карантин на фоне новой вспышки китайского вируса.

«Мы уже не имеем того запаса прочности. И если весной люди могли продержаться, имея определенный финансовый запас, то сейчас люди этого не смогут. Они не сумели сформировать финансовую подушку», – утверждает она.

По словам Пашкиной, проблемы на рынке труда в Украине обостряет и трудовая миграция среди украинцев, которые в качестве работы выбирают другие страны.

Мы также писали, что президент Владимир Зеленский заявил о поставленной задаче повысить социальные выплаты некоторым категориям граждан. По его словам, рост зарплат коснется ученых, учителей и медиков, а также поднимется социалка "на сколько это можно" пенсионерам.

Напомним, чему готовы научить украинцев за день: зарплата в 20 тысяч гривен, опыт работы не обязателен.

Как сообщала Politeka, ПФУ предупредил украинцев о доплатах к пенсиям, кто получит больше денег.

Также Politeka писала, что зарплаты и пенсии украинцев вырастут, но есть одно но: чего ждать в следующем году.