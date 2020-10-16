ПриватБанк підклав українці свиню

Обурена власниця банківської картки залишила розгромний відгук на сайті Мінфіну, скаржачись на роботу ПриватБанку, передає Politeka.net.

За словами жінки, використання банкомату завершилося для неї стресом і втратою власних грошей через.

"Сьогодні, о 10:23 у Львові на вулиці Сахарова я знімала гроші в банкоматі ПриватБанку. Перша операція пройшла успішно, а при виконанні другої банкомат просто завис! Я зателефонувала на підтримку банку, спочатку мене запитали, чи є я користувачем банку, на що відповіла ні. Після цього чекала з'єднання з оператором півгодини! Ось, яке у вас ставлення до людей, які не приносять прибутку! Карту мені ніхто так і не повернув. Я досі не знаю, чому не викликали майстра? Чому не вирішили проблему дистанційно? Чому не могли сказати, скільки часу чекати повернення? Несправність банкмата - проблема банку! Мені потрібна була моя карта тут і зараз! Карту я заблокувала і подала заяву на перевипуск, за що потрібно буде заплатити 40 грн. Я вимагаю повернення коштів за перевипуск картки, оскільки стару я втратила з вини ПриватБанку!", - повідомила обурена громадянка.

У ПриватБанку прокоментували ситуацію і роз'яснили жінці, як бути з компенсацією.

"Відзначимо, що для повернення коштів при знятті з карти іншого банку, вам необхідно звернутися до підтримки банку, що випустив карту. Зі свого боку банк, за зверненням власника картки, може підготувати пакет документів для відправки претензії до Міжнародної Платіжної Системи. Терміни розгляду строго регламентовані Міжнародною Платіжною Системою і жодна зі сторін не може їх порушити".

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