Клиентка жалуется и уверяет, что ПриватБанк хочет присвоить себе ее личные деньги

Об этом говорится в негативном отзыве на сайте Минфин.

По ее словам, она пыталась сделать перевод денег и случайно узнала, что ее карта в ПриватБанке была заблокирована.

"В итоге дозвонившись и дописавшись узнаю, что карта заблокирована из-за того, что в квартире, в которой я прописана, имеется задолженность по коммуналке. В квартире, в которой я даже не живу!", - добавила она.

Женщину предупредили, что карта будет разблокирована при условии погашении задолженности по коммунальным услугам.

"Это просто смешно, я не являюсь владелицей квартиры и там не живу, по какому поводу и на каких основаниях банк творит подобный произвол мне не понятно. Заморозили деньги, даже не попытавшись объяснить мотивацию. В общем ужас. Буду максимально доносить эту ситуацию всеми возможными способами, пусть люди знают что в любой момент их денежки на карте перейдут на баланс банка, а их заставят плясать с бубном под их дудку!", - эмоционально резюмировала недовольная клиентка в отзыве.

В ПриватБанке, в свою очередь, решили напомнить процедуру блокировки карт при условии, если им поступило письмо от исполнителя.

"Для того, чтобы банком не был наложен арест на отдельные карты — это должно быть описано в самом внедрении. Информацию должен указать исполнитель, присылает письма... При поступлении к нам запроса о снятии ареста от исполнительной службы, ограничение будет снято в течение 1-3 рабочих дней", - ответил представитель банка в комментариях.

Напомним, ПриватБанк отключает все сервисы, срочное заявление.

Как сообщала Politeka, отказ в приеме некоторых денег, ПриватБанк огорошил нововведениями

Также Politeka писала, что украинцы лишаются крупных сумм при платежах и пополнении, в ПриватБанке ответили.