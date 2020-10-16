ПриватБанк подложил украинке свинью

Возмущенная владелица банковской карточки оставила разгромный отзыв на сайте Минфина, жалуясь на работу ПриватБанка, передает Politeka.net.

По словам женщины, использование банкомата завершилось для нее стрессом и потерей собственных денег.

"Сегодня, в 10:23 во Львове на улице Сахарова я снимала деньги в банкомате ПриватБанка. Первая операция прошла успешно, а при выполнении второй банкомат просто завис! Я позвонила в поддержку банка, сначала меня спросили я пользователем банка, на что ответила нет. После этого ждала соединения с оператором полчаса! Вот, какое у вас отношение к людям, которые не приносят прибыли! Карту мне никто так и не вернул. Я до сих пор не знаю, почему не вызвали мастера? Почему не решили проблему дистанционно? Почему не могли сказать, сколько времени ждать возвращения? Неисправность банкмата - проблема банка! Мне нужна была моя карта здесь и сейчас! Карту я заблокировала и подала заявление на перевыпуск, за что нужно будет заплатить 40 грн. Я требую возврата средств за перевыпуск карты, поскольку старую я потеряла по вине ПриватБанка!", - сообщила возмущенная гражданка.

В ПриватБанке прокомментировали ситуацию и разъяснили женщине, как быть с компенсацией.

"Отметим, что для возвращения средств при снятии с карты другого банка, вам необходимо обратиться к поддержке банка, выпустившего карту. Со своей стороны банк, по обращению владельца карточки, может подготовить пакет документов для отправки претензии к Международной Платежной Системе. Сроки рассмотрения строго регламентированы Международной Платежной Системой и ни одна из сторон не может их нарушить".

Напомним, карты в ПриватБанке блокируют из-за долгов по коммуналке, раскрыта новая схема: "В течение 1-3 дней..."

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