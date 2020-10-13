Больше всего отделений закрыл "Ощадбанк", на втором месте "ПриватБанк"

Так, в июле-сентябре украинские банки закрыли 251 структурное подразделение, сократив региональную сеть к 1 октября до 7 329 отделений.

Согласно данным Национального банка Украины, больше всего отделений в третьем квартале закрыл государственный "Ощадбанк" – 166, сократив их общее количество до 1 931, передает "Бизнес Цензор". За тот же период времени "ПриватБанк" сократил свою сеть на 83 отделения, и теперь имеет в распоряжении 1 750 отделений. "ТАСкомбанк" закрыл 11 отделений (до 87), "Кредобанк" – пять (до 83).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 октября "Ощадбанк" остается лидером по количеству отделений (1 931), за ним следует "ПриватБанк" (1 750), "Райффайзен банк Аваль" (456), "Укрсиббанк" (278) и на пятом месте – "Укргазбанк" (269).

Представители банков объяснили, почему массово закрывают отделения. В основном, речь идет об оптимизации.

По словам директора департамента розничного бизнеса "Ощадбанка" Валерии Малаховой, "это не просто механическое сокращение, а трансформация и оптимизация, которые сопровождаются существенным изменением качества за счет развития сети учреждений нового формата, увеличения количества полноценных универсальных отделений и укрупнения нескольких маленьких отделений на базе вновь созданного", процитировали ее на сайте Минфина.

По словам руководителя направления развития сети Приватбанка Андрея Козловского, процесс обслуживания, поведение и запросы клиентов изменились. «Сеть отделений была построена в соответствии с вызовами и стратегией прошлых лет. Сегодня часть клиентов предпочитает дистанционные каналы обслуживания», — отметил он.

Напомним, "Ощадбанк" принял важное решение относительно карт украинцев.

Согласно информации пресс-службы финучреждения, получается, что платежные карточки будут заблокированы после 1 ноября 2020 года. Именно до этой даты продлили их действие.

"Карточки "Ощадбанка" для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Ощадбанк" продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Когда карта готова к выдаче, клиент получил смс-сообщение.

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