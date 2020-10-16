«Дарить» могут не только деньги, но и автомобили с квартирами

Существует ряд классических способов выманивания денег, о которых должны помнить украинцы

О мошеннических "схемах" рассказала руководительница управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук, передает Politeka.net со ссылкой на сообщение Нацбанка в соцсети Фейсбук.

По информации Лобайчук, существует три наиболее популярных уловок аферистов, из-за которых граждане могут потерять деньги.

Первая "схема": «Вы выиграли 200 тыс. гривен. Чтобы их получить, приобретите у нас книгу».

Человек получает красивое письмо от компании, продающей книги. Внутри него каталог с продукцией и сообщение о выигрыше крупной суммы денег. Чтобы их получить, нужно купить одну из книг из каталога.

Вторая "схема": «Выигрыш почти у вас в кармане! Оплатите налог и наслаждайтесь легкими деньгами».

Мошенники сообщают о выигрыше бумажным письмом, по электронной почте, СМС-сообщением или звонком. Покупать ничего не нужно - нужно лишь оплатить налоги, пенсионный сбор, комиссию банка, комиссию посредника и тому подобное. Мошенники могут «Дарить» не только деньги, но и автомобили и квартиры.

И третья "схема": «Привет, дружище. Извини, что беспокою, но мне срочно нужны деньги. Пришли на карту 5 тыс. грн, завтра верну».

Мошенники взламывают личные страницы в соцсетях и рассылают такие сообщения френд-листу человека. Как правило, эти просьбы поступают рано утром или поздно вечером, чтобы застать жертву врасплох.

В НБУ дали несколько советов, как не попасть в руки мошенников.

Во-первых, прежде чем покупать книги, платить налоги или давать "друзьям" деньги - проверьте информаию, убедитесь в ее истинности.

Во-вторых , информацию о финансовых компаниях или банках, которые фигурируют как «партнеры акции» можно проверить на сайте НБУ.

В-третьих, обо всех случаях мошенничества сообщайте в полицию.

Ранее мы писали о том, как клиент ПриватБанка стал жертвой мошенников, при чем при загадочных обстоятельствах. Мужчина неожиданно обнаружил, что в ночное время с его карточки сняли 15 000 гривен - никаких проверок транзакции или предупреждений не поступало.

"При чем карточки, телефон и паспорт были при мне, и никаких звонков или сообщений о подтверждении каких-либо операций не было, а делалось это все в ночь с субботы на воскресенье, и как это могло не показаться подозрительными операциями. При оплате 50-100 грн банк просит идентификацию и подтверждение, а тут такие масштабные операции, о которых я узнаю аж на следующий день, случайно зайдя на почту", - пожаловался клиент на сайте Минфина.

В ПриватБанке мужчине посоветовали обратиться в полицию и сообщили о дополнительной проверке этой финансовой операции.

Напомним, тысячи гривен исчезают в банкоматах, кошмары клиентов ПриватБанка сбываются: "Деньги вернут при условии..."

Также Politeka писала, что на Харьковщине активизировались телефонные мошенники: "Люди отдают тысячи долларов"