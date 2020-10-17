Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото Кім показала себе в помаранчевому купальнику. Красуня руками знизу обійняла бюст, роблячи його більш пишним. Волосся у зірки було розпущеним. Модель без сорому демонструвала блискучий загар на тлі моря, роблячи кадр досить спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарів, так як кадр був викинутий в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "принцеса Діснея, гарячіша вогню".

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала розкішну фігуру в чорному бікіні.

Дівчину прозвали корейської Кардаш'ян, так як ефектна брюнетка володіє пишними формами і зовнішністю, які радують багатотисячну публіку зірки.

На фото можна побачити струнку фігуру моделі, яку вдалося вигідно показати завдяки чорному монокіні з акуратним декольте.

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На маленьких відео модель, яка також є діджейкою і піаністкою, зняла себе поруч з музичними інструментами, на яких любить грати і радувати своїх фанатів музикою.

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