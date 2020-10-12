Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя, удивив смелостью

На фото красотка позировала в черных штанах, топе и рубашке, которая была расстегнута. Модель сидела на чем-то, устроившись рядом с синтезатором. Волосы у Ким были распущенными, а взгляд звезда отвела от объектива камеры. Кадр был довольно смелым и даже пикантным, так и хочется сказать: "Восточная принцесса, лучшая крошка". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"ID. ASIA", - была подписано большими буквами публикация в Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фотографией, ведь кадр оказался в сторис Инстаграм, где таких функций нет.

Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала натуральную красоту.

На домашнем селфи Ким также удалось восхитить естественной красотой. С распущенными волнистыми волосами и в простом белом топике в своей спальне она выглядела очень привлекательно.

Мы писали, что известная модель Ким Ли блеснула сочными формами.

На одном из недавних фото Ким Ли сделала жаркое селфи в маечке на тонких бретельках. Модель поднесла камеру к себе ближе, немного сжав груди, которые подпрыгнули в глубоком вырезе. Завершили образ украшения.

Напомним, корейская Кардашьян показала свои "сладости" в прозрачных черных кружевах

Также Politeka писала, что корейская Кардашьян показала прелести в черном белье, приспустив рубашку

А еще Politeka сообщала, что бесстыжая корейская Кардашьян в ванной пошалила между ног



