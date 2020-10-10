Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала фигуру в одних черных кружевах

Эффектная красотка продолжает набирать популярность среди пользователей сети. Многие фанаты отмечают, что корейская модель во многом походит на одну из сестер Кардашьян, поэтому девушку уже прозвали ее копией. Сама модель никак заявления не комментирует, но очень часто выставляет весьма провокативные фото.

Так, кадры, на которых она совсем не скрывает свое тело или же демонстрирует бюст во всей красе, сразу получают сотни отзывов. В черном корсете и с тонкими подвязками в том же стиле, девушке удалось поразить фанатов. Как правило, Ли делится более скромными фото, поэтому селфи в зеркале вызвало немалый ажиотаж:

«Очень красиво; мне нравится твоя кожа. твое тело такое красивое 👏; Красивая Ким .... ты мне нравишься ❤️❤️❤️❤️; Милая женщина ... 🔥🇨🇿🇨🇿🔥👌❤️; Ли самая счастливая жизнь Дай Иичи в городе Янгон; ким, я люблю тебя ❤️❤; 😍👏👏 очень очень очень красиво 😘; Бру, эти азиатские девушки чертовски горячие; Хорошая, идеальная дамочка😍😍😍».

Ранее мы писали, что в этом году классический леопардовый принт в одежде оказался снова на пике моды. Дизайнеры предлагают одеться «в леопарда» хоть с ног до головы. Поэтому звезды постоянно экспериментируют и блистают если не в пикантных платьях с «хищным» рисунком, то в мини-бикини, удачно подчеркивающих красоту знаменитостей.

Не осталась в стороне от трендового образа и знаменитая корейская модель. В этот раз девушка примерила стильное бикини с леопардовым принтом во время съемок у бассейна. Девушка распустила свои длинные локоны и принялась всячески томно поглядывать на камеру, как бы выбирая лучшую позу для нового кадра.

«Превью-кадры из моей фотосессии для журнала Esquire Magazine», - написала Ким Ли.

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