Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала натуральную красоту

Девушка продолжает набирать популярность благодаря фото, которыми делится в Инстаграм. При этом ее селфи и образы на модных съемках не оставляют никого равнодушными. Из-за своей внешности модель часто получает комплименты в виде сравнения ее с Ким Кардашьян.

Сама Ким Ли на комментарии подобного рода никак не реагирует, однако и не отрицает, что подобная лесть ей приятна. На домашнем селфи Ким также удалось восхитить естественной красотой. С распущенными волнистыми волосами и в простом белом топике в своей спальне она выглядела очень привлекательно.

«Любите это! У вас есть только фотография, сделанная в спальне❤️❤️👌👌; Такая красивая 😍😍😍; так идеально 😘; Ух ты .... Глядя на вкусные персики Ким ... я схожу с ума, ведь не только губы сочные😋 👅👅 pow pow🙋🏿‍♂️Omg! ♥ ️; Красивая ❤️ Брюнетка; Ты такая красивая и потрясающая детка!!! Талант Великолепной Леди; королева соблазна даже дома; Такая красивая 😘».

Ранее мы писали, что эффектная красотка продолжает набирать популярность среди пользователей сети. Многие фанаты отмечают, что корейская модель во многом походит на одну из сестер Кардашьян, поэтому девушку уже прозвали ее копией. Сама модель никак заявления не комментирует, но очень часто выставляет весьма провокативные фото.

Так, кадры, на которых она совсем не скрывает свое тело или же демонстрирует бюст во всей красе, сразу получают сотни отзывов. В черном корсете и с тонкими подвязками в том же стиле, девушке удалось поразить фанатов. Как правило, Ли делится более скромными фото, поэтому селфи в зеркале вызвало немалый ажиотаж.

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