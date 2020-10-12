Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала стройную фигуру на отдыхе

Девушка только набирает свою популярность, поэтому старается делиться самыми яркими фото в Инстаграм и удивлять образами, которые примеряет. Модель рекламирует одежду, а потому дважды на кадрах в одинаковых нарядах не появляется.

На личных фото и простых селфи девушка любит показывать себя Ким Ли продолжают сравнивать с известной моделью из семейства Кардашьян, поэтому личность молодой красотки становится все более узнаваема и обсуждаема на просторах сети.

Девушка в целом может произвести хорошее впечатление на поклонников, ведь делится исключительно яркими фото и не переходит грани приличий, пляжные фото и кадры из отдыха также собирают больше всего комментариев. К примеру, фото Ким из отдыха порадовало фолловеров. Девушка надела серый лиф с принтом без завязок и такие же пляжные брюки в тон верхней части костюма.

«Я пытаюсь оставаться милой в доме ☺️ Как у всех дела?», - написала Ли.

Вот как реагируют в сети:

«Богическая девочка🙏🙏; Вы великолепны, сексуальны, умны, привлекательны и неотразимы; Некоторые женщины просто чертовски красивы, это безумие. Ты моя дорогая - мой доказывающий факт, что я прав; Потрясающе 💥💥💥; я бы хотел пообедать с тобой🤭; Это несправедливо, smh; Луч солнца☀️; Отличная картинка красивая 😍🖤💗💜🧡. Я в порядке; Эээ, такая красивая .. 🔥😍💞; Оставайся в безопасности, моя богиня 😘😘; Ты моя любимая ❤️❤️🤘; Великолепно 🌹🌹🌹».

Мы также писали, что девушка продолжает набирать популярность благодаря фото, которыми делится в Инстаграм. При этом ее селфи и образы на модных съемках не оставляют никого равнодушными. Из-за своей внешности модель часто получает комплименты в виде сравнения ее с Ким Кардашьян.

Сама Ким Ли на комментарии подобного рода никак не реагирует, однако и не отрицает, что подобная лесть ей приятна. На домашнем селфи Ким также удалось восхитить естественной красотой. С распущенными волнистыми волосами и в простом белом топике в своей спальне она выглядела очень привлекательно.

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