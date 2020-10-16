Відома модель Демі Роуз показала себе в гарячому образі

На фото Роуз позувала в червоній сукні з великим декольте. Білизни на красуні не було видно, зате можна побачити прекрасну пишні груди, на якій Демі зробила в цей раз. Модель посміхалася, знімаючи себе на телефон. Зірка волосся зібрала в косичку, а образ доповнила невеликим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Час обіду", - підписала знімок в соціальних мережах популярна модель.

Фанати не ставили лайки під публікацією і не писали коментарі, так як красуня викинула знімок в сторіс Instagram, але так і хочеться сказати: "виглядають апетитно, лялечка заманює".

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Цього разу в тоненькому світлому купальнику вона знову зробила акцент на достоїнствах, влягшись на м'якому ліжку. Красуня показала всі достоїнства своєї фігури, адже практично нічого не було прикритим.

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Роуз виблискує розкішними сукнями з глибокими декольте або ж топами і міні спідницями з високою посадкою на талії.

Сукня з каменів і бісеру, а також зі сміливим розрізом на бюсті привернуло увагу користувачів до себе.

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