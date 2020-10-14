25-летняя британская модель и инстадива Деми Роуз показала истинное наслаждение на белом песке среди пальм
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в легком платье-парео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Озорник-ветер то и дело норовил сорвать с Деми последний "оплот" целомудрия, раскрывая зрителю ее аппетитные прелести.
Деми покружилась перед камерой, стоя в тени пальм и томно касаясь слегка влажных распущенных волос. Девушка пленила упругим телом, показав свое достоинство крупным планом и в разных ракурсах.
"Помогите определиться, больше видео🎥 или фото📸?", - подписала кадры звезда, спрашивая у фанатов совета.
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Пользователи кинулись с жаром комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:
«🧚Почему ты такая идеальная?😘😘😘»
"Оба 😍🔥"
"Очень круто, ты выглядишь потрясающе!"
"Пожалуйста, больше видео! 🔥🔥🔥"
"Ты всегда выглядишь потрясающе 😍😍😍😍❤️"
"Я всегда буду выбирать .... больше вас❤️🌷💘"
"Совершенно захватывающе😍 ❤ 🔥🔥"
"Самая ослепительная и потрясающая, чувственная и красивая 😍"
"Больше видео твоей красоты, принцесса 💗😘🌹"
"Твоя красота не знает границ 🌹🌹"
Ранее мы сообщали, соблазнительная Деми заворожила видео в розовом платье на запах, которое игриво задрала.
"Пройдя достаточно далеко, вы встретите себя", - написала модель.
Фанаты с восторго отнеслись к ее "откровению": "Поделись своими чувствами", "Выглядит так великолепно", "Очень красивая девушка", "Вы очень неотразимы в этом платье мисс Роуз", "Вы эффектная женщина", "Я так сильно тебя люблю", "Удивительная сладость красоты".
Напомним, Деми Роуз с трудом впихнула сахарные "пончики" в платье из бисера
А еще Politeka писала, что знойная Деми Роуз подразнила своими "зефирками" в розовом микро-бикини
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