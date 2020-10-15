Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о девочках

На фото Деми позировала в цветном купальнике. Волосы Роуз собрала в две косички, а образ дополнила ярким макияжем. Модель сидела в транспорте и снимала себя на телефон. Красотка показала пышный бюст, который еле вместился в маленький наряд. После этого звезда перевела камеру на девушек, что сидели спереди и они помахали. Об этом пишет Politeka.net со сслыкой на страничку знаменитости.

"Счастливые мои девочки", - подписала кадры Деми в Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как Роуз оставила ролик в сторис, но так и хочется сказать: "Шалунишка".

Сообщалось, что британская модель Деми Роуз показала невероятную фигуру в бикини.

«Чистота», - коротко говорится в подписи.

На опубликованных кадрах Роуз позирует в крохотном бикини, эффектно демонстрируя роскошные формы. На одном из снимков видно, что красотка сидит в бассейне, элегантно умостившись в кадр.

Мы писали, что британская модель Деми Роуз похвасталась формами в одном боди.

С добрым утром, от меня», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Роуз позирует в одном боди, эффектно поднимая камеру телефона вверх.

Напомним, бесстыжая Деми Роуз распахнула халатик, "забыв" надеть нижнее белье

Также Politeka писала, что Деми Роуз пошалила в постели в стильном платье из одних кружев

А еще Politeka сообщала, что Деми Роуз задрала платье, восхищая самым сокровенным



