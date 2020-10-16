Известная модель Деми Роуз показала себя в горячем образе

На фото Роуз позировала в красном платье с большим декольте. Белья на красавице не было видно, зато можно увидеть прекрасную пышную грудь, на которой Деми сделала в этот раз. Модель улыбалась, снимая себя на телефон. Звезда волосы собрала в косичку, а образ дополнила небольшим макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Время обеда", - подписала снимок в социальных сетях популярная модель.

Фанаты не ставили лайки под публикацией и не писали комментарии, так как красотка выбросила снимок в сторис Инстаграм, но так и хочется сказать: "Выглядят аппетитно, куколка завлекает".

Ранее мы сообщали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз показала лучший кадр из отдыха.

В этот раз в тоненьком светлом купальнике она снова сделала акцент на достоинствах, улегшись на мягкой кровати. Красотка показала все достоинства своей фигуры, ведь практически ничего не было прикрытым.

Мы писали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз показала роскошный вечерний образ.

Роуз сверкает роскошными платьями с глубокими декольте или же топами и мини юбками с высокой посадкой на талии.

Платье из камней и бисера, а также со смелым разрезом на бюсте привлекло внимание пользователей к себе.

Напомним, аппетитная Деми Роуз в бесстыжем купальнике похвасталась дарами природы

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз в мокром мини-бикини свела с ума своей "чистотой"

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