Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала непривычный образ в кружевах

Девушка продолжает публиковать в Инстаграм стильные фото в белье, так как занимается его рекламой уже не первый год. В то же время на фан-аккаунтах, посвященных Деми, довольно много кадров, которые сама Роуз не публикует по тем или иным причинам.

Пышногрудая красотка старается показывать самые смелые образы, ведь демонстрируя свою фигуру, она словно доказывает, что принимает себя и свои недостатки в любом виде. По этой же причине она не худеет и не делает пластики. Ранее Роуз желала изменить себя под стандартные параметры моделей, однако попала в больницу из-за слишком строгой диеты.

Теперь она блистает без смущения в белье и с гордостью рассказывает, что не видит в этом плохого. Впрочем, наряды звезды более скромные также воспринимают положительно в сети. Шестой размер бюст темно-синее платье из тонких кружев скрыло с трудом. Вот что пишут в сети:

«Какая красивая и симпатичная женщина👏🔥; красивая барби❤️😍👶💘; Какой женский восторг😍😍😍😍🌹; Какая красота женщины !!; У тебя прекрасное тело, им хотелось бы согреть свое, красивая женщина !!!!!!!!!; Как вкусно вся эта мамасита, ты особенная; Ты королева, любовь моя, какое красивое тело у тебя уникальное; Драгоценная красота; Это красиво красиво❤; Очень красивый; Красивая ... поза ... 👍; твои чувственные губы, твое очаровательное лицо и твоё огненное и эффектное тело !!! 🔥».

Ранее Деми Роуз показалась в смелом образе и рассказала о своей философии.

На фото Деми позировала в розовом платье с поясом на талии. Роуз оставила волосы распущенными, а рукой задрала снизу наряд немного. Модель смотрела в объектив камеры, показывая всю свою красоту в огромном декольте без белья. На втором кадре звезда уже еще больше оттянула наряд рукой, показывая, что прятала под ним. Фото вышли довольно соблазнительными и солнечными.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Одержимый второй картинкой", "Поделись своими чувствами", "Выглядит так великолепно", "Очень красивые девушки когда-либо", "Вы очень неотразимы в этом платье мисс Роуз", "Вы эффектная женщина", "Я так сильно тебя люблю", "Удивительная сладость красоты", "Супер мадам я люблю тебя".

Напомним, Деми Роуз с трудом впихнула сахарные "пончики" в платье из бисера

А еще Politeka писала, что знойная Деми Роуз подразнила своими "зефирками" в розовом микро-бикини

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз избавилась от лишней одежды и показала свои лакомства