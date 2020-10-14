Британская модель Деми Роуз, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, показала невероятную фигуру в бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Чистота», - коротко говорится в подписи.

На опубликованных кадрах Роуз позирует в крохотном бикини, эффектно демонстрируя роскошные формы. На одном из снимков видно, что красотка сидит в бассейне, элегантно умостившись в кадр. Увиденное привело в восторг ее поклонников.

«Я чувствую, что тепло от тебя. Просто хочу, чтобы ты это знала», «идеальная», «тело – бомбей», «ты невероятно хороша. Знаешь об этом?», «королевская красота», - пишут они.

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Озорник-ветер то и дело норовил сорвать с Деми последний "оплот" целомудрия, раскрывая зрителю ее аппетитные прелести.

Деми покружилась перед камерой, стоя в тени пальм и томно касаясь слегка влажных распущенных волос. Девушка пленила упругим телом, показав свое достоинство крупным планом и в разных ракурсах.

Напомним, Деми Роуз с трудом впихнула сахарные "пончики" в платье из бисера

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