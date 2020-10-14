Британская модель Деми Роуз, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, показала невероятную фигуру в бикини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Чистота», - коротко говорится в подписи.
На опубликованных кадрах Роуз позирует в крохотном бикини, эффектно демонстрируя роскошные формы. На одном из снимков видно, что красотка сидит в бассейне, элегантно умостившись в кадр. Увиденное привело в восторг ее поклонников.
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«Я чувствую, что тепло от тебя. Просто хочу, чтобы ты это знала», «идеальная», «тело – бомбей», «ты невероятно хороша. Знаешь об этом?», «королевская красота», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что 25-летняя британская модель и инстадива Деми Роуз показала истинное наслаждение на белом песке среди пальм
Озорник-ветер то и дело норовил сорвать с Деми последний "оплот" целомудрия, раскрывая зрителю ее аппетитные прелести.
Деми покружилась перед камерой, стоя в тени пальм и томно касаясь слегка влажных распущенных волос. Девушка пленила упругим телом, показав свое достоинство крупным планом и в разных ракурсах.
Напомним, Деми Роуз с трудом впихнула сахарные "пончики" в платье из бисера
А еще Politeka писала, что знойная Деми Роуз подразнила своими "зефирками" в розовом микро-бикини
Также Politeka сообщала, что Деми Роуз избавилась от лишней одежды и показала свои лакомства