Український телеведучий Володимир Остапчук і нотаріус Христина Гірник зіграли гучне весілля
Кадри гучного святкування вже стали з'являтися в мережі.
Пара запросила 45 гостей в ресторан елітного котеджного містечка Золоче, що під Києвом. Христина встигла змінити три наряди за вечір. Остапчук же для святкування вибрав чорний костюм з жилеткою і краватку-метелика.
Захід вели Сергій Лучик і Ніка Константинова. Грала жива музика, виступав вокальний ансамбль.
Також гостей розважали Андрій Данилко та його колектив.
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"Мрія", - підписала сторіс з артистом наречена.
У Мережу потрапили запальні танці Остапчука з мамою Вєрки Сердючки.
"Остапчук затискав маму Сердючки", - підписано одне з відео, які розлетілися по мережі.
В Instagram-stories Гірник (яка тепер Остапчук) опублікувала Короткі відео, на яких Сердючка співає, гості танцюють, а наречений обіймається з мамою віри.
Відзначимо, ссвадьба повинна була відбутися ще у вересні, але цьому завадив Китайський вірус. Заразу підхопив як сам Остапчук, так і його обраниця.
Нагадаємо, моложава мама Вєрки Сердючки ошелешила зухвалою витівкою на камеру:»шикарна тітка".
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