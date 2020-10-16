Украинский телеведущий Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк сыграли громкую свадьбу

Кадры шумного празднования уже стали появляться в Сети.

Пара пригласила 45 гостей в ресторан элитного коттеджного городка Золоче, что под Киевом. Кристина успела сменить три наряда за вечер. Остапчук же для празднования выбрал черный костюм с жилеткой и галстук-бабочку.

Мероприятие вели Сергей Лучик и Ника Константинова. Играла живая музыка, выступал вокальный ансамбль.

Также гостей развлекали Андрей Данилко и его коллектив.

"Мечта", - подписала сторис с артистом невеста.

В сеть попали зажигательные танцы Остапчука с мамой Верки Сердючки.

"Остапчук затискал маму Сердючки", - подписано одно из видео, которые разлетелись по Сети.

В Instagram-stories Горняк (которая теперь Остапчук) опубликовала короткие видео, на которых Сердючка поет, гости пляшут, а жених обнимается с мамой Веры.

Отметим, ссвадьба должна была состояться еще в сентябре, но этому помешал китайский вирус. Заразу подхватил как сам Остапчук, так и его избранница.

Напомним, моложавая мама Верки Сердючки ошарашила дерзкой выходкой на камеру: «Шикарная тетка».

Как сообщала Politeka, помолодевшая мама Верки Сердючки ошеломила внешностью в день рождения: "Лет 20 максимум".

Также Politeka писала, что мама Верки Сердючки без грима неожиданно показала себя настоящую: "Глубокое декольте и..."