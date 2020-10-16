39-річний український репер Олексій Потапенко (Потап) розговорився про свою дружину, співачку Настю Каменських

Артист торкнувся делікатної теми в ефірі авторської передачі на YouTube-каналі 2POpodcast, передає Politeka.net. Зокрема, Потап прокоментував, як ставиться до того, що його дружина частенько виставляє в соцмережі свої "голі" фото, тим самим привертаючи ще більше уваги у чоловічої аудиторії.

"У мене дружина часто знімається... І у нас є такий паритетний договір між собою. Мені подобається, що вона знімається... Мені часто задають питання: "Ось, вона гола там... Як ти реагуєш? І на фотографії гола!" Мені подобається, коли вона роздягається, коли всі дивляться. Це ж моя дружина? Моя дружина. Поки вона моя - мені це дуже подобається", - поділився своїми думками з цього приводу Потап.

Раніше ми повідомляли, що щаслива Каменських в білому бікіні покрутилася перед камерою, стоячи під пальмами. Засмагла красуня накинула на плечі білу сорочку, але зате оголила чарівний животик і декольте. Настя підкорила широкою посмішкою і пустотливими "бісиками" в очах.

«Buenos días! 😘 П'ятниця - вже привід для радості!", - підписала фото артистка.

"Якщо ти під пальмою, то це вже привід для радості", "яка ви красива", "Вау", "яке тепле фото 😊 👍 красуня♥️", "Настя, ти супер виглядаєш", - відреагували в коментарях.

Також ми писали, що Потап похвалився в Instagram, як душевно зустрічає його вдома дружина.

Репер показав, який сюрприз йому приготувала Настя.

"Приїжджаєш додому, займаєшся спортом, а вдома Каменських навела ось таку красу ! Fall installation by Wifey NK🔥 😎 😘 🎃 🎃 🎃", - підписав артист знімок.

На фото він стоїть навпроти входу в будинок, який прикрашений квітучими хризантемами й гарбузами. Співачка готується до Хеллоуїну.

Нагадавши, Каменських і Потап показали, як виглядали в молодості.

А ще Politeka писала, що Каменських з бюстом напоказ "задавила" Горбунова своїм декольте.