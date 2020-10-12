33-летняя украинская певица Настя Каменских показала вместе с мужем, как выглядела в молодости

Как известно, с 2006-го по 2017 год знаменитый артист Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы и начали сольные проекты.

Долгое время пара скрывала от окружающих свои отношения. Причем делали они это до самой свадьбы. В день церемонии пара сама дала понять о том, какой день их ждет. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. После этого в социальной сети начали активно вспоминать, как пара выглядела до славы, в дуэте и какой стиль использовала, появляясь на публике до всех преображений (певец и артистка сбросили более чем по 20 кг перед свадьбой!).

Как видно на снимках, недавно показанных на фан-аккаунте, пара всегда следовала неким двойным образам и причем одна пикантная деталь все еще неизменна – это боди Каменских. Как и ранее, певица оголяет ноги и ягодицы на публике, хватается тем, как похудела и постоянно получает за это неоднозначные отзывы.

Сам Потап гордится женой и даже пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также Потап продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade.

Вот как реагируют в сети:

«Опа, откуда у Потапа волосы?; у Насти срезал и себе наклеил 🤣; ещё гриву и Пресли; Обязательно в трусах! Это не эротично вовсе!; Настена похожа на молдованку😆; Думал взялись за ум...фотки не пошлые стали выставлять,а нет...Третьим фото все обос*али.!!; Молодые💒; И все волосатые(на голове, то есть при своих); Гарнесенько!; Вы прекрасные 😍😍😍; Заслуга любимой🙌🙌🙌; Помолодел🙌🙌🙌».

Мы также писали, что Настя долгое время находилась с мужем на отдыхе, где каждый день показывала, как хорошо проводит время, наслаждается теплой погодой и удивляет фигурой. И в этот раз Каменских превзошла себя – кокетливо распахнув стильное платье черного цвета, певица показала не только загорелое тело, но еще и белье.

Настя позировала в трендовом платье с вшитым ремешком-шнурком на талии и решила распахнуть наряд фактически полностью, посветив при этом черным бельем без принтов.

«Pero me gusta la oscuridad. Oscuridad 🖤Знаете, откуда эти строчки? И напишите, какая вы - нежная chica hermosa 🌹 Или все же таинственная pantera negra? Мой ответ - в песне 😘», - интригующе написала Настя.

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